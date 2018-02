Dilma realiza primeira reunião de coordenação nesta segunda

As orientações de governo da presidente serão passadas ao primeiro escalão na primeira reunião ministerial, marcada para terça-feira, 4, quando todos os ministros já terão assumido suas pastas. Nesta terça, 3, 19 ministros estarão recebendo os postos de seus antecessores em solenidades de transmissão de cargo em vários pontos da Esplanada dos Ministérios.

Ao longo do dia, a presidente realiza uma séria de audiências. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, será recebido às 10h. Às 11h30 será a vez do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. Às 15h, Dilma recebe o presidente do Senado, José Sarney, às 16h, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, e às 17h, está prevista uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso.