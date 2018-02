Dilma reafirma relação com países de língua portuguesa A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira, durante visita do presidente de Angola, José Eduardo Santos, que os dois países "coincidem no desejo de seguir estreitando as relações com países de língua portuguesa", afirmou, durante pronunciamento conjunto com o presidente angolano, em Brasília. Dilma destacou o "importante papel" de Angola em prol do desenvolvimento de Guiné-Bissau no período pós-eleitoral. "Concordamos que o Brasil e Angola são atores importantes no processo de democratização de relações", afirmou.