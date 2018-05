Dilma reafirma que impeachment é desejo de eleição indireta

Brasília - A presidente Dilma Rousseff deu nesta quarta-feira, 27, os primeiros sinais que pode ceder a pedidos da base aliada para propor a antecipação das eleições. Em discurso na abertura da Conferência Nacional de Direitos Humanos, ela classificou o impeachment de uma eleição indireta, disse que o "pecado capital" do processo foi a atuação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e lembrou o movimento das Diretas Já, em 1984. "Esse processo que leva ao impeachment disfarçado é uma eleição indireta", afirmou. "Portanto, não vamos deixar que encurtem o caminho para o poder através de eleição indireta falsificada", completou.

Aos gritos de "Fora Cunha" e "não vai ter golpe" dos presentes no evento, Dilma disse que o processo de impeachment contra ela "rouba" não apenas os 54 milhões de votos que a reelegeram em 2014, mas os 51 milhões que não votaram nela. "Milhões de brasileiros naqueles dias saíram de suas casas e colocaram os seus votos nas urnas. Todos eles terão seus votos roubados. Só tem um vencedor numa eleição, é o povo brasileiro. Por isso, não podemos desrespeitar as eleições diretas", afirmou.

Sem citar o grupo do vice-presidente Michel Temer, que costura um novo governo, Dilma afirmou que "eles" jamais vão discutir, por exemplo, uma legislação para a população LGBT, referindo-se a lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. No seu discurso, Dilma ainda falou que o impeachment tenta impor a ela uma prática de contabilidade fiscal como crime, o que em outros governos não era considerado como tal.

"O processo de impeachment é uma meia verdade. Você faz uma meia verdade para encobrir sua mentira. Quando você faz o impeachment sem base legal, você está praticando um golpe. Golpe. É golpe", afirmou. "É claro que temos muitas formas de golpe. Temos aqueles feitos de armas nas mãos ou com tanques. O que se faz agora é com as mãos nuas, rasgando a Constituição", completou.

Antes dos afagos de Dilma à plateia formada por lideranças da área dos direitos humanos, em discurso, o jornalista Leonardo Sakamoto, que sempre atuou no combate ao trabalho escravo, lembrou as dificuldades do setor na época do governo Fernando Henrique Cardoso e demonstrou preocupação que entidades do setor sejam "caçadas" por um eventual governo de Michel Temer. Ele disse, porém, que não poderia esquecer duas palavras que causaram problemas - Belo Monte -, referindo-se a uma das principais obras de infraestrutura do governo Dilma.