Dilma reafirma meta de 3,75 milhões de casas este ano

"Essas casas são fruto de uma visão de governo de olhar para quem mais precisa. Esse é o nosso compromisso", ressaltou Dilma, ao afirmar que o compromisso dos governos dela e do ex-presidente Lula é de "melhorar a vida da população". A presidente explicou que o governo construiu um programa habitacional para "aqueles que mais precisam" e, para isso, tirou dinheiro dos impostos que os brasileiros pagam.

Em mais de três anos de governo, esta é a primeira vez que Dilma visita a capital de Mato Grosso. A uma plateia de beneficiados pelo "Minha Casa, Minha Vida", a presidente ressaltou outros programas sociais do governo federal e destacou a integração com os governos estadual e local. "Em parcerias com o governador e o prefeito, construímos obras de mobilidade urbana que vão mudar o cenário de Cuiabá", disse. "Fizemos parcerias fortes nas áreas de educação, saúde e muitos investimentos em infraestrutura" afirmou.

No início da tarde, a presidente visitará as obras da Arena Pantanal e participará de cerimônia de formatura do Pronatec. A presidente deve voltar a Brasília no início da noite.