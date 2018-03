Dilma reafirma compromisso com melhoria da educação

"Nenhuma ferramenta é mais decisiva que ela (educação) para superarmos a pobreza e a miséria", continuou, defendendo mais investimentos na formação e remuneração dos professores, ampliação do número de creches e pré-escolas no país e combate à evasão escolar.

A presidente disse ainda que é hora de fazer mais escolas técnicas, ampliar os cursos de ensino profissionalizante, melhorar o ensino médio, universidades e acelerar a inclusão digital. "Essa é a grande hora da educação brasileira", disse, chamando a todos, pais, alunos, professores, governantes e empresários, ao compromisso de cobrar, propor e construir novos caminhos para a educação.

Dilma aproveitou a ocasião para anunciar que o governo lançará ainda neste trimestre o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica (Pronatec), que levará ao ensino técnico a "bem sucedida experiência do ProUni".

Ela destacou que o governo está acelerando a implantação do Plano Nacional de Banda Larga para que, não só todas as escolas públicas tenham acesso à internet, mas a população pobre possa, no médio e longo prazos, ter internet em casa, no seu pequeno negócio a preços compatíveis com sua renda. Dilma disse ainda que o governo está tomando medidas para corrigir e evitar falhas no Enem e no Sisu.

Luta

A presidente concluiu reafirmando que a "luta mais obstinada" do seu governo será o combate à miséria. "Isso significa fortalecer a economia, ampliar o emprego e aperfeiçoar as políticas sociais. Isso significa em especial melhorar a qualidade do ensino, pois ninguém sai da pobreza se não tiver acesso à educação gratuita, contínua e de qualidade. Nenhum país igualmente poderá se desenvolver sem educar bem o seu jovem e capacitá-lo plenamente para o emprego e para as novas necessidades criadas pela sociedade do conhecimento", disse.

Ao final, Dilma fala o novo slogan do governo: "País rico é país sem pobreza". "Esse será o lema de arrancada do meu governo. Ele está aí para alertar permanentemente a nós do governo e a todos os setores da sociedade que só realizaremos o destino de grandeza do Brasil quando acabarmos com a miséria".

A presidente admite que essa é uma tarefa para toda uma geração e destaca que é preciso realizar a parte importante que falta. "Para que a única fome desse país seja a fome de saber, de grandeza, de solidariedade e igualdade. E para que todos os brasileiros possam fazer da educação a grande ferramenta de construção do seu sonho".