Dilma: Queremos a prática sistemática de ouvir as ruas A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta sexta-feira, 27, que o governo quer construir uma prática sistemática de ouvir as ruas. Dilma disse que o governo vai usar as redes sociais como uma forma de interagir com a população. "Vamos usar todos os instrumentos", afirmou, durante cerimônia de lançamento do Portal Brasil, nova página do governo na internet.