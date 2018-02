Dilma quer se encontrar com Obama antes da posse

Conforme as informações da equipe de Dilma, ela pretende convidar Obama a visitar o Brasil em 2011. Nos dois encontros, eles deverão tratar da crise cambial, projetos para o desenvolvimento sustentável, a possibilidade de o Brasil vir a se tornar um grande produtor de petróleo - e fornecedor para mercados como o dos Estados Unidos -, a necessidade de fortalecer o comércio bilateral e uma agenda comum para a América do Sul e Central e para o Caribe.

Dilma já esteve por duas vezes com Obama. Uma antes do início da campanha, nos Estados Unidos; a segunda, em Seul, durante a reunião do G-20 (grupo das 20 maiores economias industriais e emergentes do mundo), na semana passada, quando os dirigentes das maiores potências econômicas do mundo tiveram um encontro do qual quase só se falou na guerra cambial.

Na viagem aos Estados Unidos Dilma quer ainda conversar com a secretária de Estado norte-americano, Hillary Clinton, e com o secretário do Tesouro, Timothy Geithner.