Dilma quer sancionar mínimo ainda em fevereiro, diz Jucá O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou hoje que a presidente Dilma Rousseff deseja sancionar ainda neste mês o projeto do salário mínimo. A votação no Senado está prevista para amanhã, e os governistas querem aprovar o texto da forma como veio da Câmara.