Dilma quer saber tudo sobre espionagem dos EUA no Brasil A presidente Dilma Rousseff disse nesta sexta-feira,06, que o Brasil quer saber "tudo o que há" sobre o País nos serviços de espionagem dos Estados Unidos, após a denúncia de que autoridades norte-americanas estariam espionando o Palácio do Planalto, inclusive a presidente. "Quero saber tudo o que há sobre o Brasil, tudo o que é feito com o Brasil", disse nesta manhã em entrevista coletiva no aeroporto de São Petersburgo, antes de deixar a Rússia, onde participou da reunião do G-20.