O líder do governo no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE), deixou em suspense a forma como a presidente atenderá os insatisfeitos. Ele informou que caberá à ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, encaminhar cada uma das questões de interesse dos aliados. A questão foi tratada na reunião de hoje da Coordenação Política do governo.