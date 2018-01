Dilma quer intensificar ações de cidadania, diz Carvalho

Segundo o ministro, além de tratar das questões sociais e do combate à miséria, o governo quer trabalhar o exercício da cidadania, dos direitos, e a recuperação dos direitos. Para isso, o governo quer a universalização do registro civil, para acabar com a falta de documentos entre a população; promover um atendimento efetivo aos jovens, incluindo o combate às drogas, e implementar uma política de valorização do idoso, que já está sendo discutida com as centrais sindicais.

"Governar não é apenas somar obras ou ações sociais, mas é também construir um projeto para o país", afirmou Dilma na reunião, segundo relato do ministro. A presidente anunciou que quer que seja realizada uma nova rodada de conferências setoriais onde são apresentadas sugestões que podem ser transformadas em políticas públicas, como já ocorreu no passado, com o Prouni.

"É evidente que o governo não tem como assumir o compromisso de que todas as decisões tomadas pela sociedade serão implementadas como políticas públicas", ressaltou Carvalho. "No governo passado, foram inúmeras as contribuições que surgiram nas conferências e se tornaram políticas publicas", lembrou. "Neste ano faremos de tudo naturalmente para colher estas sugestões e transformá-las em políticas publicas", ressaltou.

Gilberto Carvalho informou que as reuniões de balanço serão realizadas mensalmente com os secretários executivos e que a presidente Dilma cobrará a realização das ações a cada seis meses.