Dilma quer estreitar relação com prefeitos, diz Ideli Apesar das queixas dos parlamentares por causa dos entendimentos diretos do governo federal com as prefeituras, esta iniciativa vai continuar, segundo informou a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Ideli Salvatti. Mas o Palácio do Planalto tentará tomar mais cuidado para que os parlamentares não se sintam "escanteados", retrucando com derrubadas de projetos importantes no Congresso. Por isso mesmo, a ministra Ideli cobrou dos ministros políticos que atendam os parlamentares e avisem a eles quando forem fazer eventos em seus redutos eleitorais. Com isso, o governo quer evitar novos problemas em votações, como as ocorridas na MP dos Portos.