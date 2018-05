Dilma quer discussão sobre violência entre candidatos

Perguntada o que e como o governo federal pensa em fazer para combater a violência, a presidente disse que "a primeira coisa que se tem a fazer é não ter a menor complacência com ela (violência)".

Dilma lembrou que a Constituição de 1988 colocou a segurança sob responsabilidade dos Estados, mas ressaltou que o governo federal não pode se furtar de ajudar as unidades da federação no combate à violência. Ela disse ainda que a União tem trabalhado em parceria com as polícias estaduais nos Estados em que os governadores têm recorrido ao governo federal.

Ainda nesta manhã, Dilma participa da entrega de unidades habitacionais do programa "Minha Casa, Minha Vida", em Camaçari (BA). Ontem, ela participou de eventos em Feira de Santana, no interior baiano.