Dilma quer brasileiros, no mínimo, na classe média

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, afirmou que o primeiro compromisso do seu plano de governo será de erradicar a miséria. Ela afirmou que deseja, caso seja eleita, conduzir todos os brasileiros ao padrão de vida de classe média. "Temos que fazer com que o País se eleve. Quase 70% da população está acima da classe C. Temos que conduzir todos os brasileiros ao padrão de vida de classe média. Essa a nossa missão e nosso compromisso primeiro", disse a petista, em palestra na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em natal (RN).

"De nada adianta um ponto porcentual no PIB (Produto Interno Bruto) se não melhorar a vida do brasileiro. O primeiro compromisso que eu tenho é com a erradicação da miséria nesse País. Ele é o cerne do plano de governo, o desenvolvimento que queremos para os 190 milhões de brasileiros", afirmou. Dilma disse que 31 milhões de brasileiros chegaram à classe média com ações do governo federal.

Educação. A ex-ministra da Casa Civil também defendeu a melhoria salarial dos professores e disse que essa uma questão fundamental para uma educação de qualidade. "Sem salário digno não há milagre. Se quisermos ter também pessoas que sejam capazes de ao longo de sua vida virarem pesquisadores e tecnólogos, temos que pagar bem o professor", disse. "Essa é uma questão que não pode estar nas gavetas, falar só em qualidade na educação e não falar desse ponto não adianta."

Dilma enfatizou a experiência que teve no governo federal, o que, segundo ela, lhe proporciona condições para administrar o País, caso seja eleita. "Temos condições de discutir concretamente nosso futuro. Temos condições porque temos experiência de governo", afirmou a petista.