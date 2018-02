Dilma quer afastar toda a diretoria de Dnit e Valec

Desde que surgiram as primeiras denúncias de superfaturamento de obras e cobrança de propina no Ministério dos Transportes, Dilma já afastou 18 pessoas. Caíram o ministro Alfredo Nascimento, secretários e também diretores do Dnit e da Valec.

A presidente não quis revelar quem será o substituto do diretor-geral do Dnit, Luiz Antônio Pagot - que está em férias e é afilhado político do senador Blairo Maggi (PR-MT) - nem de Hideraldo Caron. Filiado ao PT, Caron comandava a infraestrutura rodoviária do Dnit. Pagot chegou a dizer que nenhuma obra era aprovada ali sem o aval do petista. Dilma contou que enviará ao Congresso uma lista com os nomes dos substitutos dos diretores do Dnit logo na primeira semana de agosto, quando deputados e senadores voltarem do recesso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.