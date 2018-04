Dilma: queda de receita de municípios preocupa governo A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou hoje que o governo está extremamente preocupado com a situação das prefeituras em razão da redução do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). "O governo está extremamente preocupado com isso e está avaliando esta questão", disse ela, ao chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde está instalada provisoriamente a sede do Executivo. "Você mata um leão e começa a procurar outros leõezinhos", completou.