Dilma quebra protocolo e elogia Kirchner e Lula A presidente Dilma Rousseff decidiu sair a pé do palácio de governo do Peru, onde se reuniu com o presidente Ollanta Humala, e seguiu até a prefeitura pela Praça das Armas, no centro histórico de Lima, percorrendo menos de 200 metros. Ao chegar ao seu destino, Dilma viveu momentos de teste de sua popularidade.