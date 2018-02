Dilma: próximo ministro da Saúde terá perfil técnico

O anfitrião do encontro, Roberto Kalil Filho, é médico de Dilma e um dos nomes cotados para o Ministério da Saúde. Segundo a titular da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Linamara Batisttella, todos os presentes gostariam que Kalil fosse o indicado para o cargo. Durante o almoço, no qual foram servidos camarão à provençal, bacalhau à Bela Cintra, cordeiro e sericaia - um doce português, como sobremesa - estiveram em discussão propostas para a área da saúde na futura administração federal. De acordo com os presentes, as discussões se pautaram principalmente nas áreas de financiamento e gestão em Saúde. Também estavam entre os convidados o presidente da Agência Nacional de Saúde, Maurício Ceschin, o médico cancerologista Drauzio Varella, o presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), José Luiz Gomes do Amaral, e o presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto Luiz d''Ávila.

Ao lado do deputado federal Antonio Palocci (PT/SP), um dos coordenadores da equipe de transição, Dilma deixou a residência de Roberto Kalil Filho sem falar à imprensa. Os médicos que conversaram com jornalistas à porta do edifício disseram que o evento foi bastante informal e que Dilma cumpria a promessa feita ao anfitrião de que conversaria com a classe médica, caso fosse eleita à Presidência da República.