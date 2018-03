Dilma prorroga recesso até segunda-feira A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, decidiu prorrogar até a próxima segunda-feira, 11, seu período de descanso, segundo informações do Palácio do Planalto. O retorno da ministra a Brasília coincidirá com a volta ao trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passa o recesso na Bahia.