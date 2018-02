Dilma propôs pacto antigastos a partidos da base aliada A presidente Dilma Rousseff propôs aos partidos da base aliada do governo uma espécie de "pacto antigastos". A ideia é dar um sinal claro ao mercado de que existe a preocupação do governo e de sua base em controlar gastos, não aprovando propostas que possam comprometer as contas públicas. A proposta, segundo fontes do governo, foi discutida nesta terça-feira no Palácio do Planalto na reunião de Dilma com o Conselho Político.