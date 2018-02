Dilma promulga lei dos royalties do petróleo A presidente Dilma Rousseff promulgou nesta sexta-feira (15) a Lei 12.734, que traz as novas regras de distribuição dos royalties do petróleo entre os entes da Federação. A mensagem do Congresso informando sobre a derrubada dos vetos que presidente havia feito à lei foi enviada ontem ao Palácio do Planalto.