Dilma promete redução de juros e reforma tributária A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, afirmou hoje que vai reduzir as taxas de juros e promover uma reforma tributária, caso seja eleita. Em um discurso de mais de uma hora para uma plateia de empresários goianos, a petista disse que "vai fazer mais" do que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na área de educação profissionalizante e prometeu "desonerar integralmente" setores como o de energia elétrica, edificações, exportações e medicamentos.