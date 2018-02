Dilma promete recompor rebanhos perdidos com a seca A presidente Dilma Rousseff participou nesta terça-feira em Água Branca (AL), ao lado do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), da cerimônia de entrega dos dois primeiros trechos do Canal do Sertão, obra que desvia parte das águas do Rio São Francisco para o sertão alagoano. No discurso, Dilma destacou as ações emergenciais contra uma das maiores secas da história do Nordeste e prometeu ajuda para retomar a produção quando a chuva voltar e recompor o rebanho perdido pelos produtores rurais durante a estiagem, que começou no ano passado.