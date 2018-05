Dilma promete pagar R$ 1,5 bi de custeio das prefeituras

A presidente ressaltou ainda que, até o fim do mês, 100% da demanda de médicos pelo programa Mais Médicos deverá ser atendida. "Até o final de abril, portanto 8 meses depois que lançamos o programa, nós vamos atender 100% do Mais Médicos", disse. Ela destacou que no Estado de Minas Gerais houve uma solicitação de 1.382 médicos. "Esta demanda vem sendo atendida. Até o final do mês, os 1.382 médicos estarão aqui nos 548 municípios", afirmou.

Com isso, de acordo com a presidente, será possível cobrir 4,8 milhões de mineiros com assistência médica. "Oitenta por cento dos problemas de saúde da população são possíveis de se resolver num posto médico. Isso significa que nós, ao trazermos os 1.382 médicos para Minas Gerais, estaremos cumprindo o nosso compromisso", afirmou Dilma.