Dilma promete mais R$ 50 bi para mobilidade urbana Na abertura de reunião com prefeitos de capitais e governadores, que ocorre na tarde desta quarta-feira no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff disse que decidiu destinar mais recursos para facilitar o transporte das pessoas, nas cidades. "Decidi destinar mais R$ 50 bi para novos investimentos em obras de mobilidade urbana", disse a presidente. E ela admitiu que essa ação reflete demanda dos protestos realizados recentemente no País. "Essa decisão é reflexo do pleito por melhoria no transporte coletivo no nosso País", afirmou.