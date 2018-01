Dilma promete mais eficiência nas obras da transposição A presidente Dilma Rousseff se mostrou disposta, hoje, a enquadrar as empreiteiras e cobrar metas, para que as obras da Transposição do São Francisco - que estão atrasadas e parte do que já foi feito em franca deterioração - saiam efetivamente do papel. "Queremos obras controladas", disse ela durante visita a canteiro de obras no município de Floresta, no sertão pernambucano, ao afirmar que "o governo monitora obras através de mecanismos online" e a partir de agora "nós vamos cobrar metas e resultados concretos".