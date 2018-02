Dilma promete interligação do São Francisco até 2014 Em meio à polêmica sobre o atraso e disparada nos custos da transposição da bacia do Rio São Francisco, a presidente Dilma Rousseff prometeu em discurso, durante visita às obras do canal Acauã-Araçagi, em Itatuba (PB), que irá entregar as obras de interligação naquele Estado até 2014. Segundo ela, toda a obra será encerrada até 2015. "O Rio São Francisco é a fonte de água que resolverá o problema da região do semiárido e a Paraíba é um dos maiores beneficiários da interligação", disse. "Eu assumo o compromisso de que até 2014 entregaremos uma parte dessa interligação, bem como ela estará concluída até 2015", completou.