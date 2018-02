Dilma promete inaugurar obras estruturais no RS

"Quando nós entramos (no governo) metade deste País era de pobres ou extremamente pobres. Hoje, em cada 4 brasileiros, 3 estão na classes A, B ou C", comentou antes do discurso. Logo em seguida, a presidente agradeceu primeiramente a candidatura dos indicados gaúchos e assegurou que pretende ser reeleita para inaugurar a nova Ponte do Guaíba, em 2017, que liga a capital a cidade vizinha de Gauíba, e para entregar a ampliação do Rodovia do Parque, no trecho que liga as cidades de Sapucaia do Sul à Estância Velha, na região Metropolitana de Porto Alegre.

Dilma subiu no palanque acompanhada do candidato à reeleição ao governo gaúcho, Tarso Genro, com o candidato para o Senado, Olívio Dutra, e demais lideranças políticas da coligação no Estado. O comício começou depois das 19h. A presidente começou a discursar depois das 20h30.