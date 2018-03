Dilma promete estender Prouni para Ensino Médio

"Queremos criar vagas nas escolas privadas usando dois mecanismos: bolsa, igual ao Prouni, e financiamento, com prazos muito longos e juros baixíssimos", afirmou ela, em entrevista concedida hoje à Rádio Paiquerê FM, de Londrina (PR). "Caso o aluno preste serviço civil, ele terá enormes descontos, e se for prestar serviços nos locais onde o Brasil precisa, como agente de saúde ou como técnico na área de saúde, às vezes o desconto poderá chegar a 100%."

Dilma comentou os resultados do ranking do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009, divulgados hoje, e reconheceu as deficiências do ensino público quando comparado aos prestados por colégios particulares. "Ficou claro que escolas estaduais e municipais se saíram bastante mal. Considerando que 85% das escolas de Ensino Médio são públicas, nosso compromisso é com a melhoria dessas escolas, porque elas são mais fracas", afirmou. Entre as top 30 do Enem, duas escolas são públicas, uma federal e outra estadual. Ambas são colégios técnicos.

Dilma disse ainda que vai qualificar e aumentar os salários dos professores de escolas públicas do Ensino Médio. "Você não atrai jovens pra dar aula porque o que pagam para o professor é irrisório, então fica essa imensa carência de professores no Brasil."