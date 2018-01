Dilma prmulga lei criando 518 cargos políticos no DNIT A presidente Dilma Rousseff sancionou lei que cria 518 cargos de confiança no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). São 116 funções de nível 3, 29 de nível 2 e 373 de nível 1. Quanto maior o nível maior a remuneração do titular do posto. A norma também prevê extinção de funções existentes atualmente no órgão.