Dilma: Primeiro pacto é pela estabilidade fiscal A presidente Dilma Rousseff disse nesta segunda-feira que a "energia que vem das ruas é maior que qualquer obstáculo". O discurso da presidente foi feito em reunião com prefeitos e governadores no Palácio do Planalto para tratar de uma série de ações que poderão ser executadas por governos das três esferas (estadual, municipal e federal) para atender à pauta de reivindicações dos protestos que tomam conta das ruas do País.