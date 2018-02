Dilma prevê relacionamento de 'nível elevado' com Maduro

"Tive oportunidade de conviver com Maduro durante os anos em que atuou como chanceler do presidente Chávez. Sei de suas qualidades, sei que é um grande amigo do Brasil. Estou certa de que manterei com o presidente Maduro um nível elevado do relacionamento, a exemplo do relacionamento que mantive durante os anos que dele desfrutei com o presidente Chávez", discursou Dilma.

A presidente disse que os dois países devem aprofundar os projetos de cooperação existentes em áreas como alimentos, energia elétrica, petróleo, agricultura, desenvolvimento social e habitação. "Concordamos no interesse de ambos os países em diversificar nossa troca de experiência para abranger áreas como cultura e juventude", prosseguiu.

Na avaliação da presidente, o Mercosul viverá um segundo ciclo de expansão do comércio quando a Venezuela assumir a presidência temporária do bloco, no segundo semestre. "Pela primeira vez, um país ao norte do Brasil assumirá a sua presidência ''pro tempore''. Estou certa de que isso permitirá ao bloco viver um segundo ciclo de expansão do comércio e de integração das cadeias produtivas, beneficiando em especial o Norte e o Nordeste do Brasil e o sul da Venezuela", afirmou. Esta é a primeira viagem oficial de Maduro ao Brasil desde que se elegeu presidente, no mês passado.