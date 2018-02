Dilma pretende ampliar política internacional de Lula A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, definiu hoje como "muito virtuosas, sob qualquer aspecto" as negociações do Brasil com o Irã, que resultaram em acordo nuclear. Dilma condenou os que criticaram o acordo e disse que manterá e até ampliará a política internacional levada a cabo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso seja eleita.