Dilma prestigia PSB ao viajar com Bezerra ao CE Apesar de o presidente do PSB e potencial candidato ao Planalto, governador Eduardo Campos, ter preferido cumprir uma "agenda afetiva" na noite de quarta-feira, a participar da festa de dez anos de governo do PT, que lançou Dilma Rousseff à reeleição, a presidente da República vai prestigiar os socialistas ao comparecer, na próxima terça-feira (26), ao lado do ministro da Integração, Fernando Bezerra, à inauguração da Barragem Figueiredo, em Alto Santo, no Ceará. Na audiência desta quinta-feira, no Planalto, antes de embarcar para a África, Dilma e Bezerra, acertaram uma outra viagem ao lado do ministro do PSB, desta vez à Paraíba.