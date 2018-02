Dilma prestigia candidatos antes de norma eleitoral

Dilma subirá ao palanque ao lado do prefeito Luiz Marinho (PT), candidato à reeleição. Nesta sexta-feira, tem agendas com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB). As participações foram marcadas às vésperas da proibição de candidatos irem a inaugurações de obras públicas, no sábado. A partir de amanhã, a Justiça Eleitoral permite a campanha de rua.

"Tecnicamente não é campanha. É uma inauguração. Campanha só depois do dia 7", comentou um interlocutor de Dilma. Mas, ao lado de Marinho (PT), Dilma fará discurso em sinal de apoio ao candidato.

Episódio semelhante ocorrerá amanhã, no Rio. Ela tem duas inaugurações com Paes e o governador Sérgio Cabral, peemedebistas cada vez mais próximos do Planalto. A presidente deve discursar nessas solenidades. Dilma também esteve com Fernando Haddad (PT), candidato em São Paulo, na exposição Guerra e Paz, no Memorial da América Latina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo