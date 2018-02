Dilma prepara plano para o Nordeste

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse ontem, em Fortaleza, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para ela pensar na elaboração de um Plano de Desenvolvimento para o Nordeste. De acordo com a ministra, o tema estará em discussão nos próximos meses, tornando-se "prioridade dos mais diversos ministérios". "Essa é uma grande preocupação do presidente Lula", garantiu Dilma, nome mais cotado hoje no Planalto para a eleição presidencial de 2010. Sem dar mais detalhes, ela garantiu ser um plano estratégico para o Brasil. O anúncio foi feito durante reunião de avaliação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na sede do Banco do Nordeste. Dilma passou o dia em Fortaleza e participou também, ao lado do governador Cid Gomes (PSB), da assinatura de um convênio para a instalação de uma siderúrgica no Porto de Pecém. No início da noite, ao lado da prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), a ministra esteve na Favela Maravilha, cuja urbanização integra o PAC. O aliado Cid Gomes elogiou Dilma. Disse que o nome dela o remete "às pessoas mais humildes do País, ao trabalho e à disciplina". "Gostaria de cumprimentá-la. A senhora tem se comportado como uma verdadeira titã. Setores que criticam são os que não encontraram nada. É um para fazer e dez para criticar. A máquina está azeitada", prosseguiu. CRISE Dilma admitiu que a crise financeira chegou ao Brasil. Mas garantiu que a economia dá sinais de melhora e que voltará a crescer em 2010. "O PAC é uma vacina, um antídoto. Nós não quebramos. Não temos nada a ver com aquele País de 2002, que quebrava", comentou.