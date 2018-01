'Dilma precisa adotar proatividade de Lula', afirma pesquisadora

RIO - A pesquisadora Maria Regina Soares de Lima, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj), avalia que a presidente Dilma Rousseff, em seu novo mandato, precisará retomar a diplomacia presidencial ativa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ela, Dilma manteve os princípios adotados pelo antecessor na política externa, mas pecou ao não adotar a mesma proatividade.

Maria Regina acredita que o Brasil deve assumir seu protagonismo na América do Sul de forma "solidária", e não por meio de instituições supranacionais, como ocorre na Europa.

A questão do Porto de Mariel, em Cuba, foi um tema recorrente na campanha eleitoral. Como a sra. analisa esse debate?

O porto virou um símbolo. Isso, na verdade, é como se fosse uma exportação de serviços. O BNDES não pode emprestar para países estrangeiros. Mas pode financiar um investimento brasileiro no exterior. Financia em reais e o governo (estrangeiro) vai pagar em dólares. Financia o serviço lá, o cliente compra produtos brasileiros, tem de importar e paga em dólar o investimento que foi feito em reais. Então, não é um gasto. Não é como se o Brasil deixasse de investir em um porto seu, é totalmente distinto. Isso é parte do processo de internacionalização das empresas brasileiras.

Como comparar a política externa sob Lula e Dilma?

Dilma conservou os princípios e a orientação, mas não foi tão ativa quanto Lula, que ampliou muito o alcance da ação brasileira do ponto de vista da atividade, do número de embaixadas, do aumento até do quadro de diplomatas. Ela não inovou e não foi tão ativa. Primeiro, as condições de ação internacional do Brasil se tornaram mais complexas, do ponto de vista da crise do multilateralismo, com a crise da OMC (Organização Mundial do Comércio). A própria condição na região se tornou mais complexa. A morte do (presidente venezuelano Hugo) Chávez acabou tendo um efeito... Chávez tinha um certo pragmatismo. Com (o atual presidente, Nicolás) Maduro, ficou mais instável. A Argentina em crise... Talvez tenha um lado da presidente Dilma que vê a política externa de forma muito instrumental, de dar resultados. E política externa não dá resultado imediato. Tem de fazer um investimento de longo prazo.

A diplomacia presidencial mais ativa deveria ser uma opção no segundo mandado de Dilma?

Sim, porque não vamos ter instituições regionais com supranacionalidade, como é o caso da Europa. Esquece, impossível. O diferencial de poder do Brasil é tão grande que é impossível. Então, o que é possível? É ter uma política solidária. Vai ter de ter um investimento. Outra coisa que complica é a própria dimensão do orçamento do Itamaraty. De 2013 para 2014, diminuiu pela metade, passou de R$ 2 bilhões para R$ 1 bilhão. O próprio Itamaraty terá de fazer uma reforma na gestão de seus quadros.

O que a presidente pode fazer pelo Mercosul?

Vai ter de inovar, criar cadeias produtivas dentro da região. Não é só comércio. A região e o Mercosul - e os Estados Unidos também são importantes - são mercados dos mais dinâmicos para as exportações de manufaturados brasileiros. A região vende commodities e compra do Brasil manufaturados.

Como vai ser a política do novo governo em relação a países como Venezuela e Bolívia?

O status quo, quando não se faz nada, se deteriora. Então, ela não fez nada contra. Ela fez pouco do ponto de vista de presença. E tem uma questão que vai aparecer em 2015, que é a renegociação do acordo de gás com a Bolívia. Um problema seriíssimo que a gente enfrenta e vai ter de pensar é a migração para o Brasil. Como é o México com os Estados Unidos? A gente vai construir um muro? É do nosso interesse que eles se desenvolvam. Enquanto a gente continuar com essa ideia de "ah, se dá para eles, está tirando da gente", aí não vai.