Dilma: População excluída é prioridade do governo

"Temos dados vários passos na questão do Bolsa Família, um deles na questão de renda", afirmou. A presidente disse que o governo mantém o foco nos beneficiários do Bolsa Família, pois "esse é um compromisso". "O governo tem responsabilidade e prioridade com a população que durante muitos anos foi excluída", disse.

Dilma reforçou que o governo não pretende suspender o benefício. "O Bolsa Família continuará a ser pago enquanto houver um brasileiro que precise", afirmou. Segundo ela, sair da pobreza extrema é só o primeiro passo que o País está dando. Ela comentou ainda que nenhum país se transformou em uma nação desenvolvida sem ter escola em tempo integral. "Escola para crianças e jovens e emprego para adultos são caminhos para país desenvolvido."

Dilma está em Fortaleza, onde participa da formatura de alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Mais cedo, ela esteve na cerimônia de inauguração das estações Chico da Silva e José de Alencar da linha sul do metrô da capital cearense.

Qualificação

A presidente ressaltou a importância de se qualificar a mão-de-obra de um país na busca pelo desenvolvimento. Segundo a presidente, o Brasil vai precisar cada vez mais de trabalhadores qualificados e empreendedores.

"Esse Brasil é muito grande e vai precisar cada vez mais de trabalhadores e trabalhadoras, empreendedores e empreendedoras. Quem estudar e trabalhar vai ter sucesso", disse a presidente, garantindo que existem oportunidades para todo mundo. "Um pais só se desenvolve quando seus trabalhadores são capazes de um trabalho qualificado", ratificou.

A presidente apresentou um dado segundo o qual 34 mil pessoas de 61 cidades do Ceará cursam ensino técnico no Estado pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego(Pronatec). Para chegar a este número, a presidente disse que foi importante a parceria com Estados, municípios e com o sistema S, formado por Senai, Senat e Senac. Segundo a presidente, "todo mundo reconhece a qualidade do Sistema S", onde se formou, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A volta da presidente a Brasília está marcada para 16h40, com chegada prevista para as 19h10.