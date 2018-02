Dilma põe Pronatec entre principais iniciativas oficiais

Segundo Dilma, o Brasil tem uma indústria sofisticada, que demanda mão de obra com maior grau de especialização. "Não produzimos só minério e alimentos, mas temos também uma indústria sofisticada e um setor de serviços. Temos que ter trabalhadores cada vez mais bem formados", disse. "Precisamos de trabalhadores mais bem formados para serem melhor remunerados", ressaltou.

Para a presidente, o ensino médio não pode ser apenas "livresco", mas deve preparar o jovem para uma profissão. "É importante que o ensino médio não seja pura e simplesmente livresco, mas tem que ser técnico também. O jovem tem que sair da escola de nível médio com uma profissão", disse. Dilma citou países desenvolvidos para ressaltar a importância do ensino técnico. "Ensino técnico profissionalizante nos países ricos dá um padrão de vida elevado para as pessoas", disse.

A presidente defendeu ainda a destinação do valor arrecadado com os royalties do petróleo para a educação, dizendo que a melhora nessa área é uma maneira de acabar com a pobreza. "Só há dois jeitos de sair da pobreza, com emprego e educação", disse. "O petróleo é riqueza finita, mas vamos transformar royalties de petróleo em projetos de educação", concluiu. Dilma participa nesta manhã de formatura de 1.800 alunos do Pronatec Brasil Sem Miséria em Uberlândia.