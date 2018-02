Dilma pode ir à homenagem a Alencar se ele for liberado A Prefeitura de São Paulo decidiu conceder a Medalha 25 de Janeiro neste ano ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e ao ex-vice-presidente José Alencar. A cerimônia ocorrerá na terça-feira, aniversário da cidade, mas os dois homenageados não devem comparecer. A expectativa é de que, caso Alencar esteja presente, a cerimônia conte também com a presidente Dilma Rousseff. Ontem, os médicos de Alencar não quiseram comentar a possibilidade dele ser autorizado a comparecer no evento.