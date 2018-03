Dilma pode fazer pronunciamento nesta noite A presidente Dilma Rousseff está gravando neste momento um pronunciamento que fará à nação na noite desta sexta-feira, 21, em cadeia de rádio e TV. Segundo fontes, a presidente irá falar sobre a preocupação com a violência no País durante as manifestações. Durante todo o dia, Dilma conversou com governadores de vários Estados e está preocupada com os excessos que estão ocorrendo, inclusive hoje no Rio de Janeiro.