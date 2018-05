Dilma: PMDB não esconde apoio ao sucessor de Lula A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, expressou hoje a certeza de que o PT receberá apoio do PMDB nas eleições de 2010. Favorita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para concorrer à Presidência no ano que vem pelo PT, Dilma disse que os peemedebistas têm dado demonstrações de que estão juntos com o governo Lula e com o futuro candidato do presidente à sucessão.