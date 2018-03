Dilma planeja até ir à Rocinha após pesquisas Com a queda de sua popularidade, a presidente Dilma Rousseff vai apostar agora no lançamento de programas sociais, na agenda de reformas microeconômicas e em mais exposição pública, na tentativa de recuperar o terreno perdido. Na esteira de pesquisas que constataram a deterioração de sua imagem em todas as faixas etárias e de renda, o Palácio do Planalto abrigará nesta quarta-feira, 12, solenidade para anunciar linha de crédito de R$ 5 mil aos participantes do programa Minha Casa Minha Vida.