Dilma: pessimistas de plantão tentam reduzir esperanças A presidente Dilma Rousseff disse na noite desta quinta-feira, 13, durante evento que celebra os 10 anos do PT no governo, em Curitiba, que "os pessimistas de plantão tentam diminuir a fé e a esperança da população". As informações constam em mensagens postadas pelo Twitter oficial do PT do Paraná.