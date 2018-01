Dilma permanecerá por 1h no velório de Alencar em BH A presidente Dilma Rousseff ficará por uma hora no velório do ex-vice-presidente José Alencar no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Dilma deverá estar acompanhada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O corpo de Alencar segue em avião da Força Aérea Brasileira (FAB), de Brasília para a capital mineira, onde chegará à Base Aérea da Pampulha. Do local, será levado em cortejo, em carro aberto do Corpo de Bombeiros, pelas ruas da capital, para o palácio.