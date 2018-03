Dilma perdeu oportunidade de usar capital político

Segundo ela, é preciso usar o capital político para fazer o que interessa para o País. "Mas as pessoas se acostumaram a investir capital político para criar mais capital político".

Marina Silva contou que, quando estava no ministério do Meio Ambiente, dizia: É "preciso fazer o que era preciso ser feito, mesmo que eu nunca mais me eleja em absolutamente nada no Acre, mas eu quero acabar com o desmatamento da Amazônia". "Ou seja: para que serve credibilidade e capital político a não ser para propor uma agenda estratégica para o País?", questionou.