Dilma perde posições em lista da revista Forbes A presidente Dilma Rousseff passou da 16ª para a 22ª posição na lista das pessoas mais poderosas do mundo, elaborada anualmente pela revista americana Forbes. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lidera o ranking, divulgado hoje, seguido pelo primeiro ministro da Rússia, Vladimir Putin. Na terceira posição está o presidente da China, Hu Jintao, que na edição de 2010 aparecia no topo da lista. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, ocupa o quarto lugar, o que faz dela a mulher mais poderosa do mundo. Depois dela, na quinta posição, está o fundador da Microsoft, Bill Gates.