Dilma perde mais três ministros, todos do PMDB

BRASÍLIA – A presidente Dilma Rousseff perdeu nesta quarta-feira mais três ministros, todos do PMDB, no momento em que o governo mais precisa reunir forças para tentar barrar o andamento do processo de impeachment no Senado. Entregaram seus cargos Eduardo Braga, de Minas e Energia, Helder Barbalho, dos Portos e Celso Pansera, da Ciência e Tecnologia. A saída de Eduardo Braga representará uma baixa importante para o governo, já que ele não retornará ao Senado.

Braga vai tirar uma licença médica de 30 dias e, neste caso, o suplente - que é sua mulher, Sandra Braga, hoje no exercício do mandato - não poderá assumir. Será menos um possível voto para Dilma. O Palácio do Planalto já dá como perdida a votação na Comissão Especial do impeachment, no Senado, prevista para o dia 11 de maio. O governo considera ainda “dificílima” a tarefa de conseguir a maioria simples na votação em plenário no Senado, apostando agora as suas fichas no julgamento final. Perdendo no plenário, Dilma será afastada por até seis meses.

No total, oito ministros já deixaram o cargo desde às vésperas da votação pela Câmara do afastamento da presidente. Neste momento, o governo conta com oito ministros interinos, já que Dilma escolheu o ex-secretário do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Maurício Muniz, como novo ministro-chefe da Secretaria de Portos, e vai nomear Alessandro Teixeira, atual presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), para o Ministério do Turismo, de onde se afastou o peemedebista Henrique Eduardo Alves. Alves foi o primeiro a pedir demissão, em 28 de março, assim que o PMDB anunciou sua saída do governo.

Ex-líder do governo no Senado, o ministro Eduardo Braga não entregou nenhum voto do Amazonas para a presidente Dilma durante a votação na Câmara. Além disso, justificou ao governo que está sofrendo pressão do partido e do Estado. O governo ficou muito irritado com ele. Hélder Barbalho, que é filho do senador peemedebista Jáder Barbalho (PA), também deixou o governo e há um temor no Planalto de que sua saída possa significar nova baixa.

Outra revés foi Celso Pansera, que deixou a Ciência e Tecnologia. Ele também não conseguiu reverter votos na Câmara e disse que estava “incomodado” em permanecer no cargo, ao pedir demissão na segunda-feira a Dilma, que tentou segurá-lo ainda por uns dias. Pansera sofreu pressão do diretório do PMDB fluminense para retornar à Câmara. Esta semana, o PT do Rio de Janeiro rompeu com o PMDB após o deputado federal e secretário de Coordenação de Governo, Pedro Paulo Carvalho, votar favoravelmente à admissibilidade do impeachment de Dilma. Carvalho é pré-candidato a prefeito do Rio e, após o voto dele, o PT anunciou o apoio à pré-candidata e também deputada federal Jandira Feghali (PcdoB).

Dilma iria receber senadores petistas na manhã desta quarta-feira, no Planalto, mas acabou deixando o encontro para outra data. Preferiu se reunir com os governadores Camilo Santana (PT), do Ceará, e Ricardo Coutinho (PSB), da Paraíba, mesmo Estado do presidente da Comissão do impeachment, Raimundo Lyra (PMDB). A presidente está tentando reverter votos do PSB e do PMDB, mas nenhum dos governadores, nas votações da Câmara, conseguiu apoio para o governo e isso poderá se repetir no Senado.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também está ajudando neste esforço. Na Câmara, porém, o seu empenho acabou não sendo traduzido em número expressivo de votos já que o Planalto conseguiu, no final das contas, apenas 137 votos, um a mais do que o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) alcançou quando disputou a presidência da Câmara com Eduardo Cunha, em fevereiro do ano passado.