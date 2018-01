Dilma pede que violência contra mulher seja denunciada A presidente Dilma Rousseff disse hoje que a violência contra a mulher é "inaceitável" e que esse assunto é uma das maiores preocupações dela. Dilma fez o comentário após pergunta elaborada pela apresentação do programa semanal de rádio "Café com a Presidenta", que foi ao ar hoje e lembrava que pesquisas mostram que, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Dilma exaltou a Lei Maria da Penha e incentivou as denúncias contra esse crime. "Tem de denunciar, sim. Senão, você não consegue acabar com a violência contra a mulher", disse.