Dilma pede que não se vote medidas com impacto fiscal A reunião da presidente Dilma Rousseff com líderes da base da Câmara, realizada nesta quarta-feira, 13, foi mais uma vez marcada pela preocupação do governo com o impacto fiscal de propostas em tramitação no Congresso. Numa audiência que contou com a presença do ministro da Fazenda, Guido Mantega, Dilma fez um apelo explícito: "Quero de vocês o compromisso de não votar medidas que comprometam a responsabilidade fiscal. Eu gostaria de ter a compreensão dos partidos", teria dito, de acordo com parlamentares que estiveram presentes à reunião. "A presidente colocou a preocupação com a política econômica do País", acrescentou um líder.